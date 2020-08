Memasuki Musim Hujan, Usaha Laundry Ini Geber Promo Layanan Pengeringan Pakaian

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak memasuki Juni 2020 pemerintah telah menerapkan aturan adaptasi kebiasaan baru atau normal, termasuk Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kebijakan ini membuat lega sejumlah pebisnis di berbagai sektor, pasalnya aktivitas masyarakat menjadi normal meskipun tetap menerapkan protokol kesehatan.

Memasuki musim hujan, permintaan laundry pun mulai meningkat. Hal ini dirasakan Raja Laundry yang berlokasi di Jalan Jafri Zamzam, Banjarmasin.

"Berhubung lagi musim hujan, kami ada layanan mengeringkan pakaian namun tanpa lipat, tanpa packing n tanpa parfum sedang promo Rp 7.500 per 3 kg," jelas owner Raja Laundry, Noorsehan kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (8/8/2020).

Kenaikan permintaan laundry memasuki new normal di tempatnya mencapai 50-75 persen dibandingkan kala PSBB beberapa waktu lalu.

Diakuinya, sewaktu awal-awal kasus Covid-19 terjadi layanan antar jemput ditiadakan, saat ini kembali beroperasi namun permintaan belum normal seperti sedia kala.

Layanan di tempatnya tidak ada perubahan harga. Ada cuci express, yakni cuci kilat yang selesai dalam waktu hitungan jam. Cuci express ada tiga jenis yakni selesai dalam waktu 6 jam dipatok Rp 16.000 per kg, 12 jam Rp 13.000 per kg, dan 24 jam Rp 11.000 per kg.

Kemudian ada layanan cuci satuan, umumnya berupa gamis atau gaun, kemeja, hingga sprai dan bed cover. Harga dibanderol mulai Rp 5.000-30.000 per lembar. Jenis cuci satuan ini yang paling diminati di tempatnya.

Pakaian lainnya termasuk dalam layanan kiloan reguler selesai dua hari ditarif Rp 7.000 per kg. Kemudian ada juga cuci sepatu Rp 30.000 per pasang. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)