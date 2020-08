New Normal, Permintaan Jasa Laundry di Banjarmasin Masih Belum Normal

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak memasuki Juni 2020 pemerintah telah menerapkan aturan adaptasi kebiasaan baru atau normal, termasuk Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kebijakan ini membuat lega sejumlah pebisnis di berbagai sektor, pasalnya aktivitas masyarakat menjadi normal meskipun tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kendati demikian, tampaknya bisnis jasa laundry masih belum sepenuhnya normal. Beberapa jasa laundry di Banjarmasin masih sepi permintaan, di antaranya Utuh Laundry yang berlokasi di kawasan Sultan Adam.

"Permintaan masih belum stabil atau kembali normal di new normal ini. Menurut saya lebih kepada kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menjaga kebersihan melalui pakaian masih minim di masa pandemi," ujar owner Utuh Laundry, Ridwan Rahman kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (8/8/2020).

Melalui laundry, pakaian yang dicuci menurutnya lebih higienis karena suhu pengering yang digunakan di atas 80 derajat bisa mematikan bakteri atau virus yang menempel di pakaian.

Permintaan layanan laundry pun belum maksimal, naik di kisaran 20 persen dibandingkan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lalu.

Selama pandemi diakuinya ada kenaikan tarif layanan sekitar 20 persen. Hal ini disebabkan perubahan fisik packing dan sistem digital yang memerlukan modal lebih.

Ada layanan kiloan 3 hari yakni cucian+setrika Rp 6.500 per kg, cuci lipat Rp 4.500 per kg, setrika wangi Rp 4.500 per kg.

Kemudian layanan kiloan 2 hari yakni cucian+setrika Rp 7.000 per kg, cuci lipat Rp 5.000 per kg, setrika wangi Rp 5.000 per kg, serta layanan kiloan 1 hari yaitu cucian+setrika Rp 9.000 per kg, cuci lipat Rp 7.000 per kg, setrika wangi Rp 7.000 per kg

Selain itu ada layanan tambahan yakni sistem load 3 kg senilai Rp 15.000 kurun waktu dua jam selesai. Ada pula promo merdeka selama Agustus ini Rp 4.500/kg selesai dalam waktu dua jam. (Banjarmasinpost.co.id/mariana)