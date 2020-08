Bruno Fernandes mencetak dua gol saat Manchester United mengalahkan Brighton & Hove Albion 3-0 pada pekan ke-32 Liga Inggris, Selasa (30/6/2020). Jadwal Perempatfinal Europa League Live SCTV, Man United vs Kopenhagen & Inter Milan vs Leverkusen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Europa babak 8 besar akan Disiarkan Langsung atau Live Streaming SCTV dan Vidio.com Premier mulai Selasa 11 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia. Ada Manchester United dan Inter Milan.

Jadwal perempatfinal Liga Europa atau Europa League yang akan Siaran Langsung SCTV akan menyiarkan langsung Manchester United vs Kopenhagen, Inter Milan vs Leverkusen dan Wolverhampton vs Sevilla.

Delapan tim dipastikan melaju ke babak perempat final Liga Europa setelah babak 16 besar rampung dihelat pada Jumat (7/8/2020) dini hari WIB.

FC Basel dan Wolverhampton Wanderers menjadi dua tim terakhir yang memastikan lolos ke babak perempat final Liga Europa 2019-2020.

Basel menang tipis 1-0 atas Eintracht Frankfurt pada laga yang dihelat di St. Jakob Park.

Dengan kemenangan ini, wakil Swiss itu unggul agregat 4-0.

Sementara itu, Wolverhampton lolos ke babak perempat final dengan agregat 2-1 setelah menang 1-0 atas Olympiacos pada pertandingan yang digelar di Molineux Stadium.

Wolverhampton mencapai perempat final pertama kompetisi Eropa pertama mereka dalam 48 tahun terakhir.

Beberapa jam sebelumnya, Bayer Leverkusen dan Sevilla juga menang atas lawan-lawan mereka.

Bayer menang 1-0 atas Rangers (agregat 4-1), sedangkan Sevilla membungkam AS Roma dengan skor 2-0.