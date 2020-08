SIARAN Langsung MotoGP Ceko 2020 Trans 7, LIVE Trans7 Siang Ini, Race Sirkuit Brno, Rossi Posisi 10

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rangkaian MotoGP 2020 via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 dimulai saat Race pada Minggu 9 Agustus 2020. Johann Zarco Pole Position, Fabio Quartararo posisi dua, Valentino Rossi?

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Ceko 2020 sesi warming up dan race mulai jam 14.00 WIB.

Siaran Langsung MotoGP Ceko 2020 bisa disaksikan melalui Live Streaming Trans7 dan Siaran Langsung Trans 7 mulai siang.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Ceko 2020 via Live Streaming Trans7 di Sirkuit Brno memang akan berlangsung Minggu 9 Agustus 2020. Dilanjutkan Sabtu 25 Juli 2020 dengan Hasil kualifikasi MotoGP Ceko 2020 via Live Streaming Fox Sports 2 Johann Zarco Pole Position.

Johann Zarco mencuri perhatian dengan menjadi pembalap tercepat pada babak kualifikasi MotoGP Republik Ceska 2020 di Automotodrom Brno, Sabtu (8/8/2020).

Hasil tersebut diraih setelah pembalap asal Prancis itu membukukan waktu lap tercepat 1 menit 55,687 detik atau unggul 0,3 detik dari rekan senegaranya Fabio Quartararo dari Petronas Yamaha di urutan kedua.

Sementara posisi ketiga mampu diamankan oleh rekan satu tim Quartararo, Franco Morbidelli, pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi gagal melanjutkan tren positifnya lantaran harus puas start dari urutan ke-10.

Jalannya babak kualifikasi MotoGP Ceko 2020 atau Republik Ceska 2020

Dilansir dari bolasport.com, Lima menit sesi kualifikasi 1 (Q1) berjalan, pembalap tim Suzuki Ecstar. Alex Rins langsung memanaskan persaingan dengan merebut posisi sebagai pembalap tercepat.

Namun demikin, momen tersebut tidak bertahan menyusul pembalap Red Bull KTM Brad Binder mampu mengusur catatan waktu milik Alex Rins dengan 1 menit 56,291 detik.