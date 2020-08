Yayasan Adaro Bangun Negeri Ucapkan Selamat Hari Masyarakat Adat Sedunia

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada 9 Agustus merupakan hari yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai The Internasional Day of The World Indigenous Peoples atau Hari Masyarakat Adat Sedunia.

Yayasan Adaro Bangun Negeri yang selama ini menaruh perhatian terhadap aktivitas masyarakat adat di wilayah kerjanya, turut pula mengucapkan selamat memperingati Hari Masyarakat Adat sedunia.

Indigenous People's Resilences to Fight Covid-19. (AOL)