Fakta-fakta Kim Soo Hyun, Idola Penyanyi Rossa yang Jadi Aktor Korea Termahal

BANJARMASINPOST.CO.ID –Sosok aktor tampan Korea Kim Soo Hyun begitu terkenal dan punya banyak penggemar, tidak terkecuali di Indonesia.

Bahkan salah satu penggemar beratnya adalah penyanyi cantik Rossa. Teman dekat penyanyi Afgan Syahreza itu bahkan pernah nekat mengedit foto dirinya dengan Kim Soo Hyun berpakaian pengantin jawa.

Saat ini aktor tampan itu tengah jadi perbincangan berkar perannya di drama It's Okay To Not Be Okay bersama dengan aktris cantik Seo Ye Ji.

Menjadi salah satu aktor papan atas Korea Selatan, Kim Soo Hyun dikabarkan menjadi aktor Korea dengan bayaran termahal.

Selain fakta tersebut, berikut ini 6 fakta yang harus diketahui tentang aktor Kim Soo Hyun, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Kompas.com

1. Aktor Korea dengan bayaran termahal

Kim Soo Hyun (soompi)

Dikutip dari Allkpop, aktor yang berzodiak Aquarius ini dikatakan menjadi aktor dengan bayaran termahal di negeri Gingseng tersebut.

Bermain di It's Okay To Not Be Okay, Kim Soo Hyun dibayar sebesar 167.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,29 miliar.

Hal yang paling mencengangkan, itu bukan bayaran total melainkan per episode.

2. Debut di usia 19 tahun