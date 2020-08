Jadwal Perempat Final Liga Europa, Inter Milan vs Leverkusen dan Man United vs Copenhagen

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Europa 2019-2020 akan digelar pada Selasa (11/8/2020) hingga Rabu (12/8/2020) dini hari WIB.

Empat laga perempat final Liga Europa akan bergulir pada tengah pekan ini.

Empat laga perempat final Liga Europa adalah Inter Milan vs Bayer Leverkusen, Manchester United vs Copenhagen, Shaktar Donestk vs Basel, dan Wolverhampton vs Sevilla.

Semua laga perempat final hingga partai puncak Liga Europa ini akan diselenggarakan di Jerman.

Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, mulai perempat final, semua laga akan dimainkan dengan sistem gugur satu leg.

Laga pertama perempat final Liga Europa dibuka dengan dua laga yang berlangsung serempak, yakni Inter Milan vs Bayer Leverkusen dan Manchester United vs Copenhagen, dimulai pukul 02.00 WIB.

Duel Inter vs Leverkusen ini akan berlangsung di Stadion Espirit Arena, Duesseldorf, Jerman, Senin (10/8/2020) waktu setempat atau Selasa (11/8/2020) dini hari pukul 02.00 WIB.

Sementara itu, duel Man United vs Copenhagen akan dilangsungkan di Stadion RheinEnergie, Koeln, Jerman, Senin (10/8/2020) waktu setempat atau Selasa (11/8/2020) dini hari pukul 02.00 WIB.

Pada Rabu (12/8/2020) dini hari WIB, jadwal perempat final Liga Europa dilanjutkan dua laga yang berlangsung serempak juga, yakni Shaktar Donestk vs Basel dan Wolverhampton vs Sevilla, dimulai pukul 02.00 WIB.

Duel Shaktar Donestk vs Basel akan berlangsung di Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Jerman.