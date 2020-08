Guru PAI Non PNS di Kabupaten Kapuas Kembali Diusulkan Terima Insentif

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) non PNS di Kabupaten Kapuas kembali diusulkan menerima insentif pada tahun ini.

Staf Pendidikan Agama Islam Kemenag Kapuas, Nadi mengatakan bahwa tahun 2019 lalu yang telah menerima insentif berjumlah 39 orang.

"Selanjutnya untuk Tahun 2020 ini kami mengusulkan 50 orang guru PAI non PNS yang akan menerima, ini bagus untuk menunjang guru-guru," katanya, Selasa (11/8/2020).

Dilanjutkannya, instrumen yang diberikan sudah diisi sesuai dengan kebutuhan data yang diminta.

"Semoga data yang telah diberikan bisa membantu dalam memonitoring guru-guru PAI non PNS khususnya di Kabupaten Kapuas," ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, H Misbah melakukan koordinasi dan monev ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas pada bidang Pendidikan Agama Islam.

H Misbah mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan ini untuk menghadapi new normal maka diperlukannya monev penerima insentif guru PAI non PNS Tahun 2019 sekaligus melakukan pendataan penerima intensif guru PAI non PNS Tahun 2020.

"Terkait kesiapan menghadapi new normal, kami melakukan monev dalam rangka pendataan penerima intensif guru PAI non PNS Tahun 2020," ujarnya.

Pihaknya pun memberikan instrumen kepada petugas untuk diisi sebagai laporan nantinya.

"Permintaan data ini juga sebagai alat untuk memonitoring guru PAI non PNS yang telah menerima dan yang akan menerima lagi," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)