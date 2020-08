Diego Carlos bek tengah Sevilla. LINK Live Streaming SCTV Wolves vs Sevilla di Liga Europa, Misi Susul ke Man United ke Semifinal

Live Streaming SCTV dan Live Streaming Vidio.com menayangkan duel Wolverhampton vs Sevilla di Liga Europa atau Europa League tersaji dini hari ini. Misi susul Manchester United.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Wolves vs Sevilla di Perempatfinal Liga Europa pada Rabu (12/8/2020) dini hari via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Live Streaming SCTV akan menyajikan Wolverhampton vs Sevilla.

Pertandingan via Live Streaming Wolves vs Sevilla akan Siaran Langsung SCTV & via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 02.00 Wib.

Wolverhampton Wanderers ( Wolves) sebagai salah satu wakil Liga Inggris yang tersisa pada perempat final Liga Europa 2019-2020 akan melanjutkan perjuangan melawan Sevilla (Spanyol), demi menyusul tim Inggris lainnya Manchester United yang telah lolos ke babak semifinal.

Wolves berhak melaju ke perempat final seusai menang atas wakil Yunani, Olympiakos, pada 16 besar Liga Europa, dengan agregat 2-1.

Pada leg pertama 16 besar di markas Olympiakos, skuad asuhan Nuno Espirito Santo itu memetik hasil imbang 1-1.

Wolves kemudian menang 1-0 kala menjamu Olympiakos di markas kebesarannya, Stadion Molineux. Penyerang asal Portugal, Raul Jimenez, menjadi aktor penentu kemenangan Wolves atas Olympiakos.

Sementara itu, calon lawannya, Sevilla, melaju ke perempat final seusai menumbangkan AS Roma (Italia).

Berbeda dari Wolves, Sevilla tidak bermain dengan sistem dua leg atau kandang-tandang pada 16 besar Liga Europa. Sevilla hanya memainkan satu leg kala menyingkirkan AS Roma.

Dilansir dari Kompas.com, hal itu tak lepas dari situasi di tengah pandemi virus corona yang berdampak pada keberlangsungan kompetisi sepak bola di Eropa.