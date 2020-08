Daftar Ucapan Selamat HUT ke-75 RI 17 Agustus 2020 Berbahasa Inggris di Hari Kemerdekaan Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut contoh Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia atau HUT ke-75 RI pada 17 Agustus 2020 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya.

Tahun 2020 ini, kemerdekaan Indonesia akan genap berusia 75 tahun setelah sekian lama mengalami penjajahan di masa lalu. Untuk mengapresiasi HUT RI ke-75, kamu bisa mengungkapkan ucapan rasya syukur karena terbebas dari para penjajah.

Pengguna sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook dan lainnya bisa menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI dengan memposting kata-kata atau ucapan selamat hari kemerdekaan Indonesia.

Jika kamu ingin ucapan tersebut berbeda dari yang lain, kamu bisa mengucapkan atau menulisnya dalam Bahasa Inggris.

Banjarmasinpost.co.id telah menghimpun dari berbagai sumber, ucapan selamat hari kemerdekaan dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya:

1. This independence day is not gift from Dutch but it's from blood of the hero, happy independence day for Indonesia today.

Artinya: Hari kemerdekaan ini bukan hadiah dari Belanda, tapi ini adalah perjuangan dan darah para pahlawan. Selamat hari kemerdekaan.

2. The struggle in the past is easier because of you fight without colonialist, but for now is more difficult because you fight with ourselves, happy independence day.

Artinya: Perjuangan masa lalu lebih mudah karena kalian saat ini berjuang bukan melawan para penjajah tapi susahnya karena kalian berjuang melawan diri kalian sendiri. Selamat hari kemerdekaan.

3. Thousand adults dream only. But a young man can change the world. Happy Independence Day