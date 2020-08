Deretan Ucapan Selamat HUT ke-75 RI 17 Agustus 2020, Juga Quotes di Hari Kemerdekaan Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyambut HUT ke-75 RI pada 17 Agustues 2020, simak sederet contoh Ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.

Saat situasi pandemi, perayaan 17 Agustus 2020 bisa dilakukan dengan berbagi untaian kalimat ucapan HUT RI ke-75.

Ucapan Selamat HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020 itu bisa dikirimkan via media sosial seperti Instagram, Facebook, Whatsapp hingga Twitter.

• Panduan Ikut Upacara Virtual Peringatan HUT Ke-75 RI 17 Agustus 2020, Ini Link Pendaftarannya

• Naskah Teks Proklamasi yang Dibacakan Soekarno, Bisa Dibaca Saat HUT ke-75 RI 17 Agustus 2020

Nah, dihimpun dari TribunSumsel.com, berikut adalah contoh ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia dalam Bahasa Inggris:

1. We are indebted to our national heroes who lost their lives in the battle for freedom. Have a great Independence Day.

2. Celebrate hard-won freedom, honour the founding of your homeland, and we are free from foreign rule … Happy August 17th!

3. My struggle was easier because it expeled invaders, your struggle will be more difficult because it is against your own people.

4. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. Happy Independence Day!

5. May the Indonesian flag, always flies high. Happy Independence Day

As we celebrate on this day, remember that no nation is perfect.

6. It’s a day to celebrate and to cheer, the 17th of August is finally here! United all we stand And protect forever our nation!