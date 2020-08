Jadwal Perempatfinal Liga Champion Malam Ini Live SCTV, Atalanta vs PSG, Barcelona vs Muenchen?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champions lanjutan babak perempatfinal (8 besar) malam ini di SCTV Kamis(13/8/2020) dipnaskan laga Atalanta vs PSG.

Jadwal siaran langsung dan Live Streaming SCTV Babak Perempatfinal Liga Champions akan menyuguhkan 4 laga, Atalanta vs PSG, RB Leipzig vs Atletico Madrid, Barcelona vs Bayern Munchen dan Manchester City vs Lyon.

Babak Perempatfinal Liga Champions akan digelar satu pertandingan per hari, dimainkan dalam format satu leg dan terpusat di Lisbon, Portugal.

Babak Perempatfinal Liga Champions yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV dibuka laga Atalanta vs PSG (Paris Saint-Germain) Kamis, 13 Agustus 2020 dinihari.

Live Streaming Atalanta vs PSG bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, mengatakan apa pun hasil laga melawan PSG di Liga Champions tidak akan membuat kubunya merasa merugi.

Jelang duel tersebut, pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, optimistis tim asuhannya bisa lolos ke tahap selanjutnya.

Meski demikian, Gasperini juga enggan menganggap remeh PSG. Ia menganggap Les Parisiens sebagai lawan yang kuat.

"Mereka adalah tim yang hebat, di Prancis mereka telah mendominasi liga dan piala liga selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki pemain hebat," ujar Gaseperini seperti dikutip dari BolaSport.com.

"Tetapi kami sampai pada titik ini setelah mengatasi beberapa rintangan yang sulit."