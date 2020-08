Luna Maya Pamer Warna Kulit Tubuh Curi Perhatian, Kaki Sahabat Ayu Dewi Bikin Salfok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto seksi kembali dibagikan Luna maya. Postingan artis yang dekat Ryochin ini curi perhatian.

Dari foto mantan Ariel NOAH itu tampak lekuk tubuh hingga membuat rekan sesama artis turut mengomentari.

Beberapa waktu lalu berhasil mencuri perhatian warganet lewat penampilannya saat menggunakan bikini yang menunjukan punggung indahnya.

Kini, Sahabat Ayu Dewi itu kembali membuat heboh netizen dengan mengunggah fotonya dalam balutan bikini yang menunjukan hampir seluruh tubuh indahnya.

Pada foto yang diunggah di akun instagram pribadinya @lunamaya pada Rabu, (12/8/2020), mantan kekasih Ariel Noah itu terlihat sedang bersantai dengan memejamkan matanya sambil memegang topi yang menutupi wajah cantiknya dari cahaya matahari.

"After 45k of cycling from Ubud to Candi Dasa, all we need is vitamin sea#bali #vitaminsea #balitourism #supportbali #cycling @travelsecrets.id," tulis Luna Maya pada keterangan unggahan fotonya itu.

Rupanya wanita yang pernah berperan sebagai Suzanna itu baru saja menyelesaikan acara bersepeda dari Ubud menuju Candi Dasa, Bali.

Dengan warna kulit yang mencoklat, Luna Maya menghabiskan waktu beristirahatnya sambil menikmati pemandangan pantai dengan air yang biru dan rambut yang dianyam.

Bersantai menikmati suasana pantai, wanita asal Bali itu terlihat menyenderkan tubuhnya pada sebuah kursi dengan menaikan kedua kakinya pada pagar pembatas pantai dengan posisi saling bertumpuk dan kaki kanan yang sedikit ditekuk.

Dibalut pakaian renang berjenis two piece dengan warna ginger, sontak foto tersebut menunjukan dengan jelas kaki panjang Luna Maya sehingga berhasil mencuri perhatian netizen.