Netflix Gandeng Nia Dinata dan Hadrah Daeng Ratu Garap Film Original di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelaku industri film di tanah air kian mendapat apresiasi dunia. Terbaru, layanan hiburan streaming terkemuka di dunia, Netflix, telah menandatangani kerja sama dengan Starvision dan dua sineas perempuan Indonesia, Kamis (13/8/2020).

Kerja sama itu untuk memproduksi dua film original baru di Indonesia. Kedua film itu, direncanakan akan tayang di Netflix pada tahun 2021.

Film itu diproduksi di bawah arahan dua sutradara perempuan Nia Dinata dan Hadrah Daeng Ratu.

"Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Starvision dan Kalyana Shira, serta menyambut kehadiran Nia dan Hadrah di Netflix, dua sutradara perempuan berbakat dengan visi yang kuat," ungkap Myleeta Aga.

Myleeta Aga adalah Director of Content Southeast Asia Australia and New Zealand Netflfix dalam siaran pers yang diterima tim Tribunnewswiki.com.

"Indonesia memiliki komunitas kreatif yang berkembang dengan pesat dan kami baru saja mulai memperdalam kemitraan kami dan menemukan banyak sekali cerita-cerita lokal menakjubkan yang belum pernah diceritakan sebelumnya," tambahnya.

Netflix gandeng sineas perempuan untuk garap film orginal Indonesia. (Fortune)

Kedua film ini akan menambah koleksi beragam film Indonesia yang saat ini tersedia bagi anggota Netflix.

Seperti The Night Comes For Us, Love for Sale, Aruna dan Lidahnya, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Imperfect, Humba Dreams, Semesta dan film original yang baru saja diumumkan, Guru-guru Gokil.

"Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Netflix untuk proyek baru ini, dan saya selalu percaya bahwa sebuah cerita, baik itu dalam bentuk film, serial,

ataupun dokumenter dapat menyatukan beragam manusia di mana pun mereka berada, apapun bahasa yang mereka gunakan," kata Nia Dinata.