30 Pemuda Tapin Ikuti Latihan Fisik di Kodim,  Mereka Mau Diapakan

BANJARMASINPOST.CO.ID, TAPIN - Sebanyak 30 pemuda mengikuti pembinaan dan pengasuhan di halaman Makodim 1010 Rantau, Jumat (14/8/2020).

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari penerangan Kodim 1010 Rantau, peserta pembinaan itu adalah calon prajurit karir bintara TNI AD pada 2020 ini.

Selama mendapatkan pembinaan itu, mereka dibekali tahapan seleksi, seperti administrasi, mental ideologi dan psikotes.

Kemudian dibekali latihan kesamaptaan atau latihan fisik, seperti lari, pull up, push up, sit up dan gerakan pemanasan dan pendinginan.

Baops Kodim 1010/Rantau, Serma A. Malik selaku pelatih mengatakan pembinaan itu sebagai langkah awal sebelum mengikuti serangkaian seleksi sebenarnya.

"Ini sebagai upaya untuk mengetahui kondisi fisik atau mempersiapkan kemampuan pemuda-pemudi calon prajurit Bintara TNI AD," katanya. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)