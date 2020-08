Galuh Berbakat Banjar Ini Punya Hobi Baru, Apa Ya?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Melinda Hartati atau biasa dipanggil dengan sebutan Melin, senang melakukan berbagai kegiatan positif. Ia suka hiking, adventure dan badminton dan hobi terbarunya adalah jadi penyiar radio.

Ya, di masa pandemi covid-19, Melin yang berpredikat Galuh Berbakat Kabupaten Banjar 2019 ini mengisi waktu luangnya dengan siaran radio.

"Selain mengisi waktu senggang, menyiar itu juga mengasah bakat. Ya, sangat asyik dan pastinya menambah pengalaman dan banyak teman," kata gadis kelahiran Sungai Danau, 14 Mei 1999 ini kepada banjarmasinpost.co.id

Melin terinspirasi jadi penyiar karena suka mendengarkan radio, lantas ia pun berkeinginan menjadi penyiar radio.

"Banyak hal positif saya dapatkan, tentunya menambah kepercayaan diri, public speaking juga, walaupun kita tidak berhadapan langsung dengan orang banyak, tetapi suara kita juga didengar oleh orang banyak, itulah yang saya lakukan di waktu luang," kata Galuh Melin.

Walaupun sebenarnya baru pertama kali menyiar, tetapi itu semua tidak mematahkan semangatnya, karna bagi Melin jika kita yakin dan bersungguh-sungguh pasti ada jalan kemudahannya.

"Intinya teruslah berusaha selagi masih muda, jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan. Believe you can!" tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)