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Jadwal Semifinal Liga Europa Live SCTV, Sevilla vs Man United & Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

Semifinal Europa League Sevilla vs Man United dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV mulai Senin (17/8)

zoom-inlihat foto Jadwal Semifinal Liga Europa Live SCTV, Sevilla vs Man United & Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
AFP/Oli SCARFF
Anthony Martial berlari untuk merayakan gol kedua pada laga Liga Europa antara Manchester United vs Partizan Belgrade di Stadion Old Trafford, Manchester, 7 November 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Babak Semifinal Liga Europa ( Europa League ) akan segera disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan Vidio.com Premier.

Babak Semifinal Europa League antara Sevilla vs Manchester United dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV mulai Senin (17/8/2020) WIB.

Babak Semifinal Europa League di SCTV dibuka laga Sevilla vs Manchester United Senin (17/8/2020) dinihari.

Live Streaming Sevilla vs Man United bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

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Babak semifinal Europa League dilanjutkan keesokan harinya Selasa (18/8/2020) dinihari dengan laga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk.

Live Streaming Inter Milan vs Shakhtar Donetsk bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

* Perjalanan Menuju Semifinal

Empat tim dipastikan melaju ke babak semi final Liga Europa dan akan berlaga pada pukul 02.00 Wib.

Sevilla mencatatkan kemenangan 1-0 atas Wolves sementara Shakhkar Donetsk menumbangkan Basel 4-1.

Kedua tim ini menyusul Manchester United serta Inter Milan yang telah lolos terlebih dulu dari laga-laga perempat final yang berlangsung satu pertandingan tersebut.

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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