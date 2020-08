Komunitas Asal Tapaluh Silaturahmi Show Contes di Q Mall, Catat Berlangsung 16-20 September

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kabar gembira bagi pencinta sepeda lipat, pasalnya Asal Tapaluh Folding Bike Banjarbaru gelar Seliturahmi Show Contes.

Bukan hanya untuk pecinta sepeda lipat wilayah Banjarbaru saja. Namun, acara ini digelar untuk Se kalimantan Selatan.

Salah Seorang Pendiri komunitas Asal Tapaluh Folding Bike Banjarbaru, Aya menyebutkan, bahwa gelaran acara show contes ini juga bertujuan untuk sekalian silahturahmi antar pecinta sepeda lipat yang tersebar di Kalimantan Selatan.

"Jadi contes sekalian silahturahmi," Kata Aya Kepada Banjarmasinpost.co.id.

Acara Selihturahmi Show Contes ini rencananya akan digelar pada 16 hingga 20 September 2020 di Atrium Berlian Qmall Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kategori sepeda lipatnya adalah ukuran sepeda 16 hingga 18 dan 20 hingga 22 inch yang mana terbagi lagi menjadi lima kelas perlombaan.

Adapun lima kelas tersebut, di antaranya the best paint, the lightes bike, classic dan retro bike, custom dan modified bike dan the most favorite bike.

Untuk peserta yang mengikuti seliturahmi show contes ini untuk 100 peserta dengan show contes price adalah Rp 200 ribu. (Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)