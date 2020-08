Muda dan Berwajah Tampan Serta Tubuh Atletis, Yeo Jin Goo Tak Masalah Pacari Wanita Lebih Tua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor muda berbakat asal Korea Selatan, Yeo Jin Goo (23), tak menyembunyikan perihal kriteria ketertarikannya kepada perempuan.

Aktor yang pernah jadi lawan main IU di drakor Hotel Del Luna, Yeo Jin Goo, kini sedang membintangi variety show bernama House On Wheels.

Di episode yang tayang pada 13 Agustus lalu, acara itu kedatangan member girl group APINK, Eunji (26) sebagai bintang tamunya. Yeo Jin Goo mengira Eunji adalah leader APINK.

• Hyun Bin Hadir Dalam Drama Korea Hyde, Jekyll, Me Tayang di Trans TV Mulai 17 Agustus 2020

• Fans Lesti Kejora & Rizky Billar Bereaksi, Buntut Konten Melaney Ricardo Bareng Rizki DAcademy

"Saya pikir kamu hanya tahu tentang Hayoung," ucap Eunji menggoda Yeo Jin Goo seperti dikutip Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Dulu aktor kelahiran 13 Agustus 1997 itu memang sempat menyebut Hayoung (24) sebagai tipe idealnya dari antara member APINK.

Hayoung APINK (grid.id)

Rekan artis yang juga jadi bintang acara itu, Sun Dong Il menggoda Yeo Jin Goo dengan mengungkapkan suatu rahasia.

"Dia (Yeo Jin Goo) bilang kepada saya bahwa dia suka perempuan yang lebih tua. Dia bilang, dia bisa memacari seseorang yang lebih tua 10 tahun darinya," kata Sun Dong Il.

Pada episode House On Wheels sebelumnya, solois IU (27) menjadi bintang tamu. Yeo Jin Goo menunjukkan interaksi yang malu-malu kepada IU yang lebih tua empat tahun.

Gerak-gerik mereka pun menjadi perhatian pemirsa dan diharapkan bisa menjadi sepasang kekasih.

Dalam episode itu, IU juga tak sungkan saat diminta menunjukkan tipe ideal di antara tiga bintang House On Wheels, ia menyebut Yeo Jin Goo.

Yeo Jin Goo dan IU (todayline)

Sementara itu, dikutip dari wikipedia, Yeo Jin Goo adalah aktor asal Korea Selatan yang dikenal karena perannya dalam A Frozen Flower.

Dia juga tampil dalam Orange Marmalade, Giant dan Warrior Baek Dong-soo serta The Moon That Embraces the Sun di mana ia berperan sebagai Lee Hwon.

Akting teranyarnya adalah Hotel Del Luna, bersama penyanyi dan juga aktris papan atas Korea, IU. (*)

• Perlakuan Jerinx SID Saat Wajah Ditatap Nora Alexandra, Mantan Istri Aliff Alli Khan Ucap Ini

• Dede-dede yang Berani Dekati Luna Maya Pasca Putus dari Reino Barack, Bukan Ryochin & Herjunot Ali

Editor : Anjar Wulandari

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yeo Jin Goo Tak Masalah Pacari Wanita yang Lebih Tua 10 Tahun"