Rossa Luncurkan Lagu Korea Sangcheo Badeun Maeum ke Platform Digital, Langsung Jadi Trending

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diva pop Tanah air, Rossa (41) baru saja merilis lagu baru yang bertajuk 'Sangcheo Badeun Maeum' ke platform digital, Jumat (14/8/2020) pukul 00.00 WIB.

Lagu tersebut merupakan lagu 'Hati Yang Kau Sakiti', yang diterjemahkan ke bahasa Korea.

Belakangan lagu 'Sangcheo Badeun Maeum' ini menjadi viral seiring dengan terkenalnya drakor The World of The Married.

Diketahui bahwa lagu 'Hati Yang Kau Sakiti' tersebut merupakan ciptaan dari Enda Ungu yang dipopulerkan oleh Rossa tahun 2009.

Alasan teman dekat Afgan Syahreza menerjemahkan lagu lamanya itu karena permintaan warganet.

Sebab, selama adanya pandemi covid-19, wanita yang akrab disapa Ocha itu gemar menonton drama korea 'The World of the Married' dan diunggahnya ke media sosial.

Berikut ini video klip 'Sangcheo Badeun Maeum' yang diunggah Rossa di Youtube.

Ocha mengaku sangat sulit mendalami dan mempelajari bahasa Korea, untuk kemudian liriknya ia nyanyikan saat rekaman.

"Susah sekali menyanyikan lirik bahasa korea. Karena aksen dan bahasanya beda kan," kata Rossa dalam press confrence lagu 'Sangcheo Badeun Maeum', Jumat siang.

Ocha mengatakan kalau dalam proses rekaman, ia membutuhkan satu orang yang fasih bahasa Korea, untuk menjaga setiap penggalan ucapannya.