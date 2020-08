JADWAL Acara TV Sabtu 15 Agustus: Bioskop TransTV Escape Plan 2:Hades, Kualifikasi MotoGP Trans7

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam Minggu di rumah saja terasa semakin cerita ditemani seabrek acara TV yang tayang Sabtu (15/8/2020) hari ini.

Akan tayang film The 33 pukul 21.00 WIB dan Escape Plan 2: Hades pukul 19.00 WIB di TransTV.

Selain itu TransTVV juga menayangkan film The Hunt For Eagle One: Cash Point pukul 23.00 WIB.

Di GTV tayang Safe House pukul 21.00 dan Why Him? pukul 23.00 WIB.

• JADWAL Liga Champions Malam Ini, Manchester City vs Lyon Kick Off Pukul 02.00 WIB, Live SCTV!

• PUKUL 12.00 Hari Ini Klik www.prakerja.go.id Daftar Kartu PraKerja Gelombang 5, Insentif Rp 2,4 Juta

• VIRAL Situs Belajar Daring SD Disusupi Iklan Porno, Perempuan Ini Kaget, Pemkot Surabaya Sebut Ini

Trans7 akan menayangkan Movievaganza pada pukul 22.00 WIB.

Simak jadwal acara TV berikut yang telah dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Trans TV

01:30 - Tanpa Batas

01:50 - CNN Indonesia Connected

02:40 - Left Handed Wife