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Liga Europa

Jadwal Siaran Langsung SCTV Semifinal Liga Europa Sevilla vs Man United, Inter Milan vs Shakhtar

Semifinal Europa League antara Sevilla vs Man United dan Inter Milan vs Shakhtar disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV Senin (17/8) dinihari

zoom-inlihat foto Jadwal Siaran Langsung SCTV Semifinal Liga Europa Sevilla vs Man United, Inter Milan vs Shakhtar
AFP/PAUL ELLIS
Gelandang asal Portugal, Bruno Fernandes, melakukan selebrasi usai mencetak gol penyama kedudukan pada laga Everton vs Man United di Stadion Goodison Park, Minggu (1/3/2020). Saksikan aksi Bruno Fernandes dalam Babak Semifinal Europa League antara Sevilla vs Manchester United yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari WIB. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Babak Semifinal Liga Europa ( Europa League ) akan segera disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan Vidio.com Premier.

Babak Semifinal Europa League antara Sevilla vs Manchester United dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV mulai Senin (17/8/2020) dinihari WIB.

Siaran Langsung Babak Semifinal Europa League di SCTV dibuka laga Sevilla vs Manchester United Senin (17/8/2020) dinihari.

Live Streaming Sevilla vs Man United bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

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Babak semifinal Europa League dilanjutkan keesokan harinya Selasa (18/8/2020) dinihari dengan laga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk.

Live Streaming Inter Milan vs Shakhtar Donetsk bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

* Perjalanan Menuju Semifinal

Empat tim dipastikan melaju ke babak semi final Liga Europa dan akan berlaga pada pukul 02.00 Wib.

Sevilla mencatatkan kemenangan 1-0 atas Wolves sementara Shakhkar Donetsk menumbangkan Basel 4-1.

Kedua tim ini menyusul Manchester United serta Inter Milan yang telah lolos terlebih dulu dari laga-laga perempat final yang berlangsung satu pertandingan tersebut.

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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