Lima Bulan Tanpa Event, Pengurus Golf Kalsel Gelar Turnamen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah hampir lima bulan tanpa ada event, Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kalimantan Selatan akhirnya memberanikan diri menggelar kejuaraan.

Bertajuk turnament Golf Piala PGI Kalsel dalam Rangka HUT ke-75 RI dan Hari Jadi ke-70 Provinsi Kalsel kejuaraan ini digelar selama dua hari, Sabtu (29/8/2020) dan Minggu (29-30/8/2020).

Sekretaris umum PGI Kalsel, Sopian AH, menjelaskan turnamen ini bakal digelar di Padang Golf Swargaloka mulai pukul 07.00 pagi.

"Agendanya Tee Off digelar Sabtu pukul 07.00- 12.00 Wita, kemudian Minggu shotgun pukul 07.30," jelas dia.

Ada dua katagori bagi peserta yang jngin ikut tampil, yakni golfer umum dikenakan biaya pendaftaran Rp 500.000 dan Senior Rp 400.000.

Turnamen ini bakal menyediakan BGO, BNO, Best Nett, Flight A,B,C,& Senior, Nearest To The Line, Hole In One, Gift untuk semua Peserta, Grand Lucky Draw dan Lucky Draw.

Sementara untuk pendaftaran, kata dia, di Padang Golf Swargaloka. "Bisa hubungi Erli di 0812-5664-2827 atau Isma 0812-5628-6096," sebutnya.

Sopian menambahkan peserta di turnamen ini terbatas hanya 120 golfer. Sedangkan pendaftaran ditutup 25 Agustus 2020. "Apa bila sudah mencapai 120 golfer, maka pendaftaran ditutup," imbuh dia.

Sopian menjelaskan tujuan event ini selain memeriahkan HUT Proklamasi dan Harjad Provinsi Kalsel juga membangun kembali silaturrahmi antar Golfer Kalsel khususnya dan Kalimantan pada umumnya. "Setelah hampir 5 bulan tidak ada event karena pendemi Covid-19," pungkas Sopian AH.

