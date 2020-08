LIVE Streaming RCTI + MPL ID Season 6 RRQ Hoshi vs Evos Legends, El Classico Mobile Legends

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MPL ID 6 atau Mobile Legends Professional League Indonesia Season 6 antara EVOS vs RRQ pada Sabtu (15/8/2020)

Mobile Legends Professional League Indonesia Season 6 hari ini bisa ditonton melalui Live Streaming RCTI Plus via via aplikasi RCTI Plus atau laman Video Streaming www.rctiplus.com.

Live Streaming MPL ID Season 6 juga dapat ditonton melalui Live Streaming Nimo TV, Youtube MPL Indonesia, dan Facebook MPL Indonesia (link ada di bagian berita ini).

Super big match yaitu “El Classico” Mobile Legends antar RRQ Hoshi vs EVOS Legends akan berlangsung hari ini mulai pukul 15.30 WIB.

MPL Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai turnamen esports yang paling banyak ditonton di dunia mengalahkan turnamen esports lainnya

Pada musim lalu, MPL ID Season 5 dimenangkan oleh Rex Regum Qeon ( RRQ ).

RRQ masih menjadi tim terkuat di Indonesia, bahkan Lemon Cs juga membuktikan timnya mendominasi Asia Tenggara dengan menjuarai gelaran MPL Invitational 4 Nations Cup tahun ini.

Hal tersebut tentu membuat tim-tim yang lain akan berusaha semaksimal mungkin menjegal RRQ di season 6 mendatang.

Tentunya EVOS Legends membawa keinginan untuk membalaskan dendamnya pada season lalu kepada tim RRQ Hoshi yang disebut sebagai “Raja dari segala Raja” ini

Link Live Streaming MPL ID 6 atau Mobile Legends Professional League Indonesia Season 6 dapat diakses di tautan berikut :