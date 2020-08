Potret Prilly Latuconsina Dipangku Reza Rahadian Disorot, Gading Marten Bereaksi: Aduh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prilly Latuconsina pamer foto dipangku Reza Rahadian curi perhatian. Sederet selebri berikan komentar, Gading marten pun bereaksi.

Ya, pada posisis saling berhadapan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian saling senyum bahagia.

Busana yang dipakai Prilly mengenakan kaus panjang merah muda dengan celana jeans panjang.

Sementara Reza Rahadian mengenakan kaus panjang navy dengan celana khaki.

Kalimat singkat romantis melengkapi foto yang diposting Prilly itu.

"Mas, i love you.

thanks @kellansworld for this amazing pic!" tulis Prilly di caption unggahan.

Sontak unggahan mantan kekasih Maxime Bouttier tersebut banjir komentar sederet rekan artis.

@ahmadabdullife Wah kece banget!

@fadiljaidi Wadaw