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Sevilla vs Manchester United Live SCTV : Eks Man City Yakin Singkirkan MU di Semifinal Europa League

Live Streaming Sevilla vs Man United bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.

zoom-inlihat foto Sevilla vs Manchester United Live SCTV : Eks Man City Yakin Singkirkan MU di Semifinal Europa League
OLI SCARFF/AFP
Bek Sevilla, Clement Lenglet (kiri), berduel dengan striker Manchester United, Romelu Lukaku, dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, pada 13 Maret 2018. Laga Sevilla vs Manchester United kembali tersaji dalam semifinal Europa League 2020 yang akan disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari akan menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Sevilla vs Manchester United.

Live Streaming Sevilla vs Man United di Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.

Nama Kapten Sevilla, Jesus Navas menjadi salah satu pemain yang disorot di laga Sevilla vs Manchester United yang berlangsung di Stadion Rhein Energie, Jerman tersebut

Kehadrian Navas membuat aroma Derby Manchester tersirat di laga Sevilla vs Manchester United

Jesus Navas menyoroti ancaman terbesar yang dimiliki Manchester United.

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Semua itu diyakininya berdasarkan pengalamannya empat tahun membela Manchester City (2013-2017), di mana dirinya bertanding dalam laga bertajuk derby Manchester.

Navas pun tidak memungkiri bahwa aura Derby Manchester diyakininya akan kembali muncul ketika dirinya bertanding melawan Man United di semi final Liga Eropa.

Di mana selama ini ia sadar Manchester United memiliki aura mengancam dengan pemain yang super cepat dan tangguh yang dimiliki mereka.

Apalagi, kini Setan Merah diklaim sudah jauh berkembang semenjak ditangani Ole Gunnar Solskjaer, dibandingkan ketika jamannya Navas membela Man City.

Dilansir BolaStylo.com dari Manchester Evening News, Navas pun mengenang momen pertandingannya melawan The Red Devils.

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Penulis: Kristin Juli Saputri
Editor: Rahmadhani
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