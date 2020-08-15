Liga Europa
Sevilla vs Manchester United Live SCTV : Eks Man City Yakin Singkirkan MU di Semifinal Europa League
Live Streaming Sevilla vs Man United bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari akan menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Sevilla vs Manchester United.
Live Streaming Sevilla vs Man United di Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.
Nama Kapten Sevilla, Jesus Navas menjadi salah satu pemain yang disorot di laga Sevilla vs Manchester United yang berlangsung di Stadion Rhein Energie, Jerman tersebut
Kehadrian Navas membuat aroma Derby Manchester tersirat di laga Sevilla vs Manchester United
Jesus Navas menyoroti ancaman terbesar yang dimiliki Manchester United.
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Semua itu diyakininya berdasarkan pengalamannya empat tahun membela Manchester City (2013-2017), di mana dirinya bertanding dalam laga bertajuk derby Manchester.
Navas pun tidak memungkiri bahwa aura Derby Manchester diyakininya akan kembali muncul ketika dirinya bertanding melawan Man United di semi final Liga Eropa.
Di mana selama ini ia sadar Manchester United memiliki aura mengancam dengan pemain yang super cepat dan tangguh yang dimiliki mereka.
Apalagi, kini Setan Merah diklaim sudah jauh berkembang semenjak ditangani Ole Gunnar Solskjaer, dibandingkan ketika jamannya Navas membela Man City.
Dilansir BolaStylo.com dari Manchester Evening News, Navas pun mengenang momen pertandingannya melawan The Red Devils.
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