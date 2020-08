Budi Targetkan Juara di Flight A Turnamen Golf Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak ingin hanya sekadar tampil, golfer Banua Budi bertekad meraih gelar terbaik di ajang turnament Golf Piala PGI Kalsel dalam Rangka HUT RI Ke 75 & Hari Jadi Provinsi Kalsel Ke 70 kejuaraan ini digelar selama dua hari Sabtu dan Minggu (29-30/8/2020) nanti.

Budi yang tampil di katagori flight A menargetkan juara best gros over all diturnamen yang baru pertama digelar saat pandemi covid 19 ini.

"Tentu kita tidak hanya sekadar tampil tapi target juara best gros over all," kata dia kepada banjarmasinpost.co.id

Soal persiapan Budi mengaku walau pendemi covid dia masih tetap rutin latihn. Bahkan dalam satu minggu Budi tiga kali latihan.

"Persiapan kita rajin latihan seminggu 3 kali," sebut dia.

Walau target juara namun Budi masih tetap tahu bahwa di katagori ini holder lain juga memiliki target sama dan juga bakal menjadi saingnnya.

"Banyak sih (pesaingnya) terutama Ismail dan Wendi," tambah Budi.

• LINK Live Streaming Trans 7 MotoGP Austria 2020, Race MotoGP 2020 Live Trans7, UseeTV & Fox Sports2

• Hasil Kualifikasi Moto2! Live Streaming Trans7 MotoGP Austria 2020, TV Online Fox Sports 2 & Trans 7

Setelah hampir lima bulan tanpa ada event, Pwnguru Provinsi (Pengprov) Persatuan Golf Indonesia (PGI)

Kalimantan Selatan akhirnya memberanikan diri menggelar kejuaraan .

Sekretaris umum PGI Kalsel, Sopian AH menjelaskan turnamen ini bakal digelar di Padang Golf Swargaloka mulai pukul 07.00 pagi.

"Agendanya Tee Off digelar Sabtu Jam 7.00- 12.00 lalu Minggu Shotgun Jam 7.30," jelas dia.

Ada dua katagori bagi peserta yang jngin ikut tampil yakni Golfer Umum dikenakan biaya pendaftaran Rp 500,000 dan Senior Rp 400,000.

Turnamen ini bakal menyediakan BGO, BNO, Best Nett, Flight A,B,C,& Senior, Nearest To The Line, Hole In One, Gift untuk semua Peserta, Grand Lucky Draw dan Lucky Draw.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)