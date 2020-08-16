Liga Europa
Inter Milan vs Shakhtar Donetsk Liga Europa Live SCTV : I Nerazzurri Tak Diunggulkan
Pertandingan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk di Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming SCTV menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Inter Milan vs Shakhtar Donetsk Selasa (18/8/2020) dinihari.
Pertandingan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk di Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.
Duel antara Inter Milan vs Shakhtar Donetsk bakal tersaji di Stadion MSV Arena dan hanya digelar satu leg.
Pemenang IInter Milan vs Shakhtar Donetsk bakal menantang pemenang antara Sevilla vs Manchester United.
• LINK Live Streaming SCTV Sevilla vs Manchester United, TV Online Liga Europa di Vidio.com
• Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV, Bayern Munchen vs Lyon dan PSG vs RB Leipzig
Inter Milan lolos ke semifinal usai menang 2-0 atas Getafe di perempat final.
Sementara Shakhtar Donetsk melaju ke semifinal Liga Europa usai menang telak 4-1 atas wakil Swiss, Basel.
Jelang melawan Shakhtar, bek Inter, Danilo D'Ambrosio, menyebut pada laga semifinal nanti tidak ada status favorit.
Danilo D'Ambrosio menilai I Nerazzurri bukanlah favorit di fase ini meski dijagokan lolos dan menjadi juara Liga Europa musim ini.
"Kami dalam kondisi yang baik sebagai tim dan melangkah ke semifinal Liga Europa tidak mengandalkan kemampuan individu pemain," kata D'Ambrosio dikutip Bpost Online dari BolaSport.com.
“Pelatih membawa kami ke dalam kondisi untuk memberikan yang terbaik di lapangan dan kami melakukan semua yang kami bisa untuk mencapai final.”
Live Streaming Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
Live Streaming Inter vs Shakhtar
Live Streaming SCTV
Siaran Langsung SCTV
Live Streaming TV Online
Semifinal Liga Europa
Liga Europa
Europa League
Sevilla vs Manchester United
|LINK Live Streaming SCTV Sevilla vs Manchester United, TV Online Liga Europa di Vidio.com
|LIVE SCTV! Prediksi & Live Streaming Sevilla vs Man United Liga Europa, TV Online Vidio.com
|Prediksi & Live Streaming Man United vs Sevilla Semifinal Liga Europa, TV Online Vidio.com
|LIVE Streaming SCTV Semifinal Liga Europa Malam Ini, Big Match Sevilla vs Man United, Live Vidio.com
|Sevilla vs Manchester United Live SCTV : Eks Man City Yakin Singkirkan MU di Semifinal Europa League