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Inter Milan vs Shakhtar Donetsk Liga Europa Live SCTV : I Nerazzurri Tak Diunggulkan

Pertandingan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk di Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.

zoom-inlihat foto Inter Milan vs Shakhtar Donetsk Liga Europa Live SCTV : I Nerazzurri Tak Diunggulkan
AFP/INA FASSBENDER
Romelu Lukaku (kanan) marayakan golnya bersama Lautaro Martinez dalam laga Inter Milan vs Getafe di Stadion Veltins Arena, Jerman, Rabu (5/8/2020) malam waktu setempat atau Kamis (6/8/2020) dini hari WIB. Saksikan siaran langsung dan Live Streaming SCTV Selasa (18/8/2020) dinihari yang menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Inter Milan vs Shakhtar Donetsk. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming SCTV menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Inter Milan vs Shakhtar Donetsk Selasa (18/8/2020) dinihari.

Pertandingan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk di Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.

Duel antara Inter Milan vs Shakhtar Donetsk bakal tersaji di Stadion MSV Arena dan hanya digelar satu leg.

Pemenang IInter Milan vs Shakhtar Donetsk bakal menantang pemenang antara Sevilla vs Manchester United.

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Inter Milan lolos ke semifinal usai menang 2-0 atas Getafe di perempat final.

Sementara Shakhtar Donetsk melaju ke semifinal Liga Europa usai menang telak 4-1 atas wakil Swiss, Basel.

Jelang melawan Shakhtar, bek Inter, Danilo D'Ambrosio, menyebut pada laga semifinal nanti tidak ada status favorit.

Skuad Shakhtar Donetsk saat menghadapi Wolfsburg pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa.
Skuad Shakhtar Donetsk saat menghadapi Wolfsburg pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa. (TWITTER.COM/FCSHAKHTAR_ENG)

Danilo D'Ambrosio menilai I Nerazzurri bukanlah favorit di fase ini meski dijagokan lolos dan menjadi juara Liga Europa musim ini.

"Kami dalam kondisi yang baik sebagai tim dan melangkah ke semifinal Liga Europa tidak mengandalkan kemampuan individu pemain," kata D'Ambrosio dikutip Bpost Online dari BolaSport.com.

“Pelatih membawa kami ke dalam kondisi untuk memberikan yang terbaik di lapangan dan kami melakukan semua yang kami bisa untuk mencapai final.”

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Penulis: Danti Ayu Sekarini
Editor: Rahmadhani
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