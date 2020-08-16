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Jadwal Semifinal Liga Champion Live SCTV, Jerman vs Prancis : RB Leipzig vs PSG, Lyon vs Munchen

Siaran langsung dan Live Streaming SCTV lebih dulu menyiarkan laga Semifinal Liga Champions RB Leipzig vs PSG pada Rabu (19/8/2020) dini hari.

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Twitter Bayern Muenchen
Laga Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen di Bundesliga Sabtu (6/6/2020). Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV akan menyiarkan langsung laga RB Leipzig vs PSG dan Lyon vs Bayern Munchen. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Babak Semifinal Liga Champions akan disiarkan langsung atau Live SCTV dan Vidio.com Premier mulai Rabu (19/8/2020) dini hari waktu Indonesia.

Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV akan menyiarkan langsung laga RB Leipzig vs PSG dan Lyon vs Bayern Munchen.

Siaran langsung dan Live Streaming SCTV lebih dulu menyiarkan laga Semifinal Liga Champions RB Leipzig vs PSG pada Rabu (19/8/2020) dini hari. 

Kesokan harinya, baru menyusul laga Lyon vs Bayern Munchen.

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Olympique Lyon jadi klub terakhir yang memastikan tempat pada semifinal.

Sang wakil Prancis berhak melaju berkat kemenangan 3-1 atas Manchester City dalam laga perempat final di Estadio Jose Alvalade, Sabtu (15/8/2020).

Mereka menyusul Bayern Muenchen, RB Leipzig, dan Paris Saint-Germain (PSG) yang sudah lebih dulu menjejakkan kaki di babak empat besar.

Artinya, ada pertarungan klub dari dua negara di Semifinal Liga Champions musim ini, yakni Prancis yang diwakili Paris Saint-Germain (PSG) dan Olympique Lyon.

Kemudian Jerman yang diwakili Bayern Muenchen dan RB Leipzig.

Lyon akan menghadapi Bayern Munchen di babak semifinal Liga Champions.

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RB Leipzig vs PSG
Lyon vs Bayern Munchen
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Bayern Munchen
Olympique Lyon
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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