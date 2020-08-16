Liga Champions
Jadwal Semifinal Liga Champion Live SCTV, Jerman vs Prancis : RB Leipzig vs PSG, Lyon vs Munchen
Siaran langsung dan Live Streaming SCTV lebih dulu menyiarkan laga Semifinal Liga Champions RB Leipzig vs PSG pada Rabu (19/8/2020) dini hari.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Babak Semifinal Liga Champions akan disiarkan langsung atau Live SCTV dan Vidio.com Premier mulai Rabu (19/8/2020) dini hari waktu Indonesia.
Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV akan menyiarkan langsung laga RB Leipzig vs PSG dan Lyon vs Bayern Munchen.
Siaran langsung dan Live Streaming SCTV lebih dulu menyiarkan laga Semifinal Liga Champions RB Leipzig vs PSG pada Rabu (19/8/2020) dini hari.
Kesokan harinya, baru menyusul laga Lyon vs Bayern Munchen.
• LINK Live Streaming SCTV Sevilla vs Manchester United, TV Online Liga Europa di Vidio.com
• Inter Milan vs Shakhtar Donetsk Liga Europa Live SCTV : I Nerazzurri Tak Diunggulkan
Olympique Lyon jadi klub terakhir yang memastikan tempat pada semifinal.
Sang wakil Prancis berhak melaju berkat kemenangan 3-1 atas Manchester City dalam laga perempat final di Estadio Jose Alvalade, Sabtu (15/8/2020).
Mereka menyusul Bayern Muenchen, RB Leipzig, dan Paris Saint-Germain (PSG) yang sudah lebih dulu menjejakkan kaki di babak empat besar.
Artinya, ada pertarungan klub dari dua negara di Semifinal Liga Champions musim ini, yakni Prancis yang diwakili Paris Saint-Germain (PSG) dan Olympique Lyon.
Kemudian Jerman yang diwakili Bayern Muenchen dan RB Leipzig.
Lyon akan menghadapi Bayern Munchen di babak semifinal Liga Champions.
RB Leipzig vs PSG
Lyon vs Bayern Munchen
Semifinal Liga Champions
Live SCTV
Live Streaming SCTV
Bayern Munchen
Olympique Lyon
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Liga Champions
|Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV, Bayern Munchen vs Lyon dan PSG vs RB Leipzig
|Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV dan Vidio.com, Leipzig Vs PSG & Lyon Vs Bayern
|Man City Vs Lyon - Setelah 10 Tahun, Les Gones akhirnya ke Semifinal Liga Champions Lagi
|Man City vs Lyon, Citizens Gugur, Semifinal Liga Champions Dikuasai Jerman dan Perancis
|SESAAT LAGI Link SCTV! Live Streaming Man City vs Lyon, TV Online Liga Champions