Liga Champions
Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV, Bayern Munchen vs Lyon dan PSG vs RB Leipzig
Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV, Bayern Munchen vs Lyon dan PSG vs RB Leipzig
BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions babak Semifinal akan disiarkan langsung atau Live di SCTV dan Vidio.com Premier mulai Rabu 19 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia. Ada PSG vs RB Leipzig dan Bayern Munchen vs Lyon.
Jadwal Semifinal Liga Champions Live SCTV akan menyiarkan langsung PSG vs RB Leipzig dan Bayern Munchen vs Lyon.
Olympique Lyon jadi klub terakhir yang memastikan tempat pada semifinal. Cek Jadwal Liga Champions lengkap di artikel ini.
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Sang wakil Prancis berhak melaju berkat kemenangan 3-1 atas Manchester City dalam laga perempat final di Estadio Jose Alvalade, Sabtu (15/8/2020).
Mereka menyusul Bayern Muenchen, RB Leipzig, dan Paris Saint-Germain (PSG) yang sudah lebih dulu menjejakkan kaki di babak empat besar.
Lyon akan menghadapi Bayern Munchen di babak semifinal Liga Champions.
Bayern Muenchen lolos ke semifinal usai mempermalukan tim asal Spanyol, Barcelona.
Barcelona menelan pil pahit karena kalah dengan skor besar 2-8 di kompetisi sekelas Liga Champions.
Sementara itu, di laga semifinal lainnya sudah ada dua tim yang memastikan bakal bersaing memperebutkan satu tiket ke final Liga Champions.
Kedua tim tersebut adalah PSG yang bakal ditantang RB Leipzig.
Jadwal Liga Champions
Jadwal Semifinal Liga Champions
Bayern Munchen vs Lyon
PSG vs RB Leipzig
SCTV
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