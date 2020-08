KalselPedia - Profil Komunitas Standup South Borneo di Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komunitas Standup South Borneo adalah komunitas para Komika yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Komika merupakan profesi melawak yang biasanya dilakukan di atas panggung seorang diri.

Komunitas Standup South Borneo berdiri sejak 29 Januari 2012 silam.

Komunitas ini dibentuk sebagai wadah bagi para pecinta stand up komedi di Banjarmasin dan Banjarbaru.

Misi Komunitas ini yaitu membuat anggotanya jadi seorang stand up comedian atau komika yang matang dan siap tampil di berbagai acara baik formal maupun non-formal, baik on air maupun off air.

Komunitas Standup South Borneo dibagi menjadi yaitu Standup Indo Bjm, dengan Joddy sebagai ketua, sedangkan untuk Standup Indo Bjb ada Ryad Reynadie sebagai ketua.

Kedua komunitas ini bisa di sebut Standupindo South Borneo yang diketuai oleh Sandy Setiawan.

Komunitas ini memiliki sekitar 60 anggota aktif dari berbagai kalangan, dari pelajar, mahasiswa hingga pekerja.

Kegiatan rutin komunitas yaitu "OPENMIC" setiap malam Minggu di tempat yang telah ditentukan.

Bagi yang ingin bergabung, cukup datang pada openmic atau saat forum sharing digelar.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)