Kumpulan Kutipan Soekarno Sampai Kahlil Gibran untuk Ucapan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sukacita perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia bisa dengan menuliskan Ucapan Selamat HUT ke-75 RI pada 17 Agustus 2020 nanti.

Adanya Ucapan Selamat HUT RI ke-75 itu bisa dipasang di status media sosial atau dikirimkan kepada teman dan kerabat untuk saling mengingatkan momen spesial bagi bangsa Indonesia.

Kalau kamu ingin ucapan HUT Kemerdekaan Indonesia tersebut berbeda dari yang lain, kamu bisa mengucapkan atau menulisnya dalam Bahasa Inggris. Juga ada kutipan tokoh mulai Soekarno sampai Kahlil Gibran.

• Kumpulan Puisi Perjuangan Chairil Anwar untuk Sambut HUT Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020

• 68 Ucapan Selamat HUT ke-75 RI 17 Agustus 2020, Kata Mutiara Sambut Hari Kemerdekaan Indonesia

• Naskah Teks Proklamasi yang Dibaca Tiap Hari Kemerdekaan Indonesia, Cek Sejarah Sambut HUT ke-75 RI

Banjarmasinpost.co.id telah menghimpun dari berbagai sumber, ucapan selamat hari kemerdekaan atau selamat HUT Kemerdekaan RI dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya:

1. Let's keep the memories of all the people who sacrificed their lives for our country alive. Wishing you a Happy Independence Day 2020!

2. Let us honour the struggles of many bravehearts who fought for the country's freedom. Happy Independence Day 2020!

3. Let’s salute the martyrs for the sacrifices they made and thank them for giving us our freedom. Happy Independence Day 2020.

4. Today we cherish the ones who made our independence possible. Freedom is hard to get, but we were blessed to have it.

Let’s appreciate everything we have and celebrate the great miracle of freedom. Happy Independence Day.

5. We got our freedom after a lot of sacrifices; we should never take it for granted.