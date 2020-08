Kumpulan Quotes Tentang Kemerdekaan dari Tokoh Terkenal Dunia dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

BANJARAMSINPOST.CO.ID - Kutipan atau quotes dari beberapa tokoh terkenal dunia tentang kemerdekaan dan perjuangan yang cocok untuk menyambut 17 Agustus 2020, Hari Kemerdekaan Indonesia (HUT - 75 RI).

Sebentar lagi rakyat Indonesia akan bersukacita merayakan HUT RI ke - 75, Hari Kemerdekaan Indonesia.

Peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan setiap 17 Agustus tersebut sering dimanfaatkan sebagai momen untuk kembali membangkitkan dan menebar semangat perjuangan untuk membangun negeri.

Hari Kemerdekaan Indonesia juga sering dijadikan hari untuk kembali mengingat sejarah perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia yang susah payah dilakukan oleh para pejuang.

Menyongsong kemerdekaan jelang 17 Agustus 2020 atau HUT RI ke-75 nanti, tidak ada salahnya kita membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dengan membagikan kutipan kata-kata dari beberapa tokoh terkenal dunia.

1. Franklin D. Roosevelt

In the truest sense, freedom cannot be bestowed; it must be achieved.

Artinya: Dalam arti yang sebenarnya, kemerdekaan itu tidak bisa diberikan; kemerdekaan harus diraih.

2. Seneca

Men love their country, not because it is great, but because it is their own.