Liga Europa
LIVE Streaming SCTV Semifinal Liga Europa Malam Ini, Big Match Sevilla vs Man United, Live Vidio.com
Berikut Jadwal Semifinal Liga Eropa Malam Ini atau Senin 17 Agustus 2020 dini hari, Big Match Sevilla vs Manchester United Live SCTV
Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari bakal menyuguhkan pertandingan Semifinal Liga Europa (Europa League) antara Sevilla vs Manchester United.
Live Streaming Sevilla vs Man United di Liga Europa ini bisa juga ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.
Manchester United akan mencoba mewujudkan kembali untuk merengkuh gelar trofi Liga Europa dengan menyingkirkan Sevilla, Senin (17/8/2020) dinihari.
Pertandingan Manchester United vs Sevilla akan berlangsung di Stadion RheinEnergie, Jerman dan akan disiarkan langsung oleh SCTV.
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Manchester United berhak lolos ke babak semifinal setelah berhasil mengakahkan Copenhagen 1-0 di babak perempat final.
Adapun Sevilla sendiri berhak menantang Manchester United (MU) usai menjungkalkan wakil tim Liga Inggris lainnya, Wolves dengan skor yang sama, 1-0.
Misi Manchester United untuk menjungkalkan Sevilla sendiri diprediksi bukanlah hal yang mudah.
Mengingat pencapaian yang fantastis dimiliki oleh tim asal Andalusia, Spanyol tersebut.
Sevilla tercatat sebagai satu-satunya tim paling sukses dalam merengkuh trofi Liga Eropa, yakni lima kali.
Selain itu, mereka sempat menjuarai kompetisi kedua benua biru itu tiga musim beruntun.
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