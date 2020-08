Anggunnya Niki Zefanya, Nyanyikan Lagu Satu Nusa Satu Bangsa juga Pesan HUT ke-75 RI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada Momentum Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia turut dirayakan oleh Niki Zefanya, penyanyi Indonesia yang kini meniti karir di Amerika Serikat.

Ya, meski berada di Amerika Serikat, namun Niki punya cara tersendiri untuk merayakan HUT ke 75 RI tahun ini.

Di hari kemerdekaan Indonesia, Niki mengunggah sebuah video saat dirinya menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Liberty Manik.

Dirinya terlihat mengenakan sebuah kebaya brokat berwana merah tua dengan bawahan sok satin berwarna putih.

Latar belakang pepohonan hijau menambah kesan anggun penampilan penyanyi yang bergabung dengan label 88 Rising di Amerika Serikta itu.

Perpaduan suasana alam serta merdunya suara Niki itu banyak menyita perhatian dari warganet.

Video yang ia unggah di Twitter tersebut hingga kini disukai sebanyak 77 ribu kali dan telah diretwet sebanyak 29 ribu kali.

"Happy Indonesian Independence Day Our 75th year of being free people! Sekali merdeka tetap merdeka!" tulis NIKI dalam keterangan fotonya di akun Twitter pribadi.

Niki juga mengunggah video itu di akun Instagram pribadinya, dan hingga kini telah ditonton sebanyak 500 ribu kali dan mendapat lebih dari tujuh ribu komentar.

Dalam unggahan itu, ia juga menuliskan pesan agar merayakan kemerdekaan RI sesuai dengan peran masing-masing.