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LINK Live Streaming Sevilla vs Man United via TV Online SCTV, Semifinal Europa League

Saksikan Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Sevilla vs Man United

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AFP/OLI SCARFF
Bruno Fernandes, Odion Ighalo, dan Fred, dalam laga Manchester United vs Club Brugge pada leg kedua babak 32 Liga Europa 2019-2020. Saksikan Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Sevilla vs Manchester United. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming SCTV Senin (17/8/2020) dinihari menyuguhkan pertandingan Semifinal Europa League (Liga Europa) antara Sevilla vs Manchester United.

Live Streaming Sevilla vs Man United di Liga Europa malam ini bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com mulai jam 02.00 WIB.

Cara menonton dan link Live Streaming Sevilla vs Man United ada di bagian berita ini.

Manchester United memiliki modal bagus menjelang pertandingan semifinal Liga Europa menghadapi Sevilla.

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Man United selalu melangkah ke final dalam empat kesempatan terakhir beraksi di semifinal kompetisi Eropa.

The Red Devils melakukannya pada 2008, 2009, dan 2011 di Liga Champions serta 2017 di Liga Europa.

Bahkan, dua di antaranya berujung dengan gelar juara untuk Manchester United, yakni pada 2011 dan 2017.

Namun, Ole Gunnar Solskjaer menyadari betul kekuatan Sevilla.

"Anda tahu bahwa ketika berada di semifinal, Anda akan bermain melawan tim-tim besar," kata Ole Gunnar Solskjaer seperti dikutip dari BBC melalui BolaSport.com.

"Anda harus memiliki fokus 100 persen karena momen sekecil apa pun dapat mengubah pertandingan."

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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