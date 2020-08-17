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Prediksi & Head to Head Lyon vs Bayern Munchen, Semifinal Liga Champions Live SCTV
Berikut Prediksi dan Head to head Lyon vs Bayern Munchen pada Semifinal Liga Champions Live SCTV, Kamis (20/8/2020) dini hari WIB.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Head to head Lyon vs Bayern Munchen pada Semifinal Liga Champions Live SCTV, Kamis (20/8/2020) dini hari WIB.
Live Streaming Lyon vs Bayern Munchen di Semi Final Liga Champion dapat ditonton melalui siaran langsung dan Live Streaming SCTV dan Vidio.com mulai pukul 02.00 WIB.
Laga Semifinal Liga Champions Lyon vs Bayern Munchen hanya digelar satu leg di Stadion Da Luz, Portugal.
Pemenang laga Lyon vs Bayern Munchen akan bertemu pemenang antara RB Leipzig vs PSG.
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Laga Bayern Munchen vs Lyon ini menjadi semifinal pertama Lyon di Liga Champions setelah kali terakhir mereka mencatatkan prestasi yang sama pada musim 2009-2010.
Setelah absen selama 10 tahun, Les Gones akhirnya kembali hadir di semifinal kompetisi antarklub elite Eropa.
Uniknya, Lyon kembali bertemu lawan yang sama seperti 10 tahun lalu yakni Bayern Muenchen.
Pada semifinal Liga Champions edisi 2009-2010, Lyon yang saat itu dilatih oleh Claude Puel harus mengakui keunggulan Bayern Muenchen dengan agregat 0-4.
Ketika bertamu ke Stadion Allianz Arena, Lyon takluk 0-1 dari Bayern melalui gol tunggal Arjen Robben.
Kemudian ketika menjamu Bayern di Stade de Gerland, Lyon menelan kekalahan telak 0-3 lewat hat-trick Ivica Olic.
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