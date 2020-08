55 Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2020 dalam Bahasa Inggris Sambut 1 Muharram 1442 H

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah contoh 55 ucapan selamat Tahun Baru Islam 2020 1 Muharram 1442 H yang tersedia dalam Bahasa Inggris.

Tahun baru Islam 1442 Hijriyah pada tanggal 1 Muharram 2020 sudah di depan mata.

Tahun ini, tahun baru islam 1442 Hijriyah jatuh pada tanggal Kamis, 20 Agustus 2020.

Pada momen peringatan tahun Baru Islam 1442 Hijriyah, umat muslim bisa menggunakan peringatan ini untuk saling memberikan ucapan selamat pada saudara dan teman-temannya sekalian.

Tujuannya agar di tahun baru yang akan datang, masing-masing dari kita saling menyemangati.

Nah biasanya kita berkirim ucapan selamat melalui media apapun yang bisa digunakan.

Mulai dari telepon, sms, mms, whatsapp, media sosial, email maupun media lainnya.

Pawai taaruf dan juga tabligh akbar menyambut Tahu Baru islam 1 Muharram 1441 Hijriah yang digelar Pemkab HST, Minggu (1/9/2019) (banjarmasin post group/ eka pertiwi)

Berikut contoh-contoh ucapan selamat tahun Baru Islam 1442 Hijriyah 1 Muharram 2020 lengkap dalam baha Inggris dan Indonesia dikutip Banjarmasinpost.co.id dari berbagai sumber.

1. Happy Islamic New Year Hopefully this year we can further strengthen our Islam. Getting closer to God

2. Show my heart's intentions, Even though the year changes new My love for you remains as before, Happy Hijri New Year 1442 H