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Jadwal Live Streaming SCTV Final Liga Europa, Sevilla vs Inter Milan

Jadwal Live Streaming SCTV Final Liga Europa, Sevilla vs Inter Milan, Peluang Catat Sejarah

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AFP/INA FASSBENDER
Romelu Lukaku (kanan) marayakan golnya bersama Lautaro Martinez dalam laga Inter Milan vs Getafe di Stadion Veltins Arena, Jerman, Rabu (5/8/2020) malam waktu setempat atau Kamis (6/8/2020) dini hari WIB. Jadwal Live Streaming SCTV Final Liga Europa, Sevilla vs Inter Milan 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Babak Final Liga Europa yang akan Siaran Langsung SCTV (Live SCTV) dan Live Streaming Vidio.com Premier segera bergulir antara Sevilla vs Inter Milan.

Babak Final Europa League atau Live Streaming Sevilla vs Inter Milan yang rencananya disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV bergulir Sabtu 22 Agustus 2020 WIB.

Babak Final Liga Europa dibuka laga Sevilla vs Inter Milan Sabtu (22/8/2020) dinihari dan tayang via Siaran Langsung SCTV.

Live Streaming Sevilla vs Inter Milan via Live Streaming SCTV bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

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Laga Sevilla melawan Inter Milan akan menjadi partai puncak pada gelaran Liga Europa 2019-2020.

Keberhasilan Sevilla menembus final membuat wakil Spanyol itu memiliki peluang untuk menegaskan sebagai "Raja" Liga Europa.

Sebelumnya, pada semifinal, mereka menyingkirkan wakil Inggris, Manchester United, dengan skor 2-1.

Sevilla sampai saat ini masih berstatus tim tersukses dalam sejarah Liga Europa dengan koleksi lima gelar juara.

Lima trofi juara Sevilla didapat pada musim 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, dan 2015-2016.

Namun, tekad Sevilla untuk meraih gelar juara keenam tentu tak akan mudah. Pasukan Julen Lopetegui itu mesti menghadapi tim besar dari Italia, Inter Milan.

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Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
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