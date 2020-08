Jisoo BLACKPINK Segera Debut sebagai Pemeran Utama di Drama Terbaru Snowdrop

BANJARMASINPOST.CO.ID - Member BLACKPINK, Jisoo dikabarkan akan segera debut menjadi pemeran utama di drama Korea terbaru.

Rekan Lisa BLACKPINK itu sebelumnya telah mencicipi dunia akting, tapi hanya sebagai cameo, yakni di The Producers dan Arthdal Crhonicles.

Artis bernama asli Kim Ji-soo itu lahir di Seoul, 3 Januari 1995. Dia adalah anggota BLACKPINK sebagai vokal dan visual utama.

Seperti diketahui, BLACKPINK dikenal sebagai groupgirl yang sedang hangat dibicarakan. Grup yang digawangi Lisa, Jisoo, Rose dan Jeannie BLACKPINK itu belum lama ini comeback dengan merilis single terbaru How You Like That.

Single terbaru ini mendapat respons luar biasa dari penggemar di berbagai negara. Sejak diluncurkan sebulan lalu, videoklip yang diunggah di youtube telah ditonton lebih dari 434 juta kali.

Kabar tentang Jisoo itu tentu menjadi mmomen yang ditunggu-tunggu BLINK, sebutan penggemar BLACKPINK.

Jisoo akan segera berakting di drama terbaru karya produser SKY Castle.

Menurut laporan eksklusif dari Mydaily, Jisoo akan tampil di drama berjudul Snowdrop (judul sementara) sebagai pemeran utama.

Drama itu sedang dalam tahap diskusi penyiaran dengan JTBC.

Snowdrop dibuat oleh penulis Yoo Hyun Mi dan PD Cho Hyun Tak.