Libur Agustusan Penumpang Pesawat Melonjak, Lion Air Ungkap Sejak Juli Naik 7,3 Persen

BANJARMASIN POST.CO.ID - Dua hari libur tanggal merah di minggu ketiga Agustus 2020 ini dimanfaatkan Muhammad Isra pulang ke kampung halamannya ke Banjarmasin.

"Awalnya saya pulang ke Banjarmasin di hari raya Idul Adha. Namun, melihat liburnya sebentar saya pilih menggeser waktunya untuk mengunjungi orang tua pertengahan Agustus mengingat ada dua tanggal merah di pekan yang sama," papar Muhammad yang bekerja di perusahaan manufaktur di Surabaya ini, Selasa (18/8/2020).

Menurutnya, dengan ada dua tanggal merah ditambah izin beberapa hari, bisa liburannya satu minggu

Muhammad menambahkan, sekarang ini lebih mudah, terutama rapid tes yang bisa melalui maskapai penerbangan atau travel.

"Pas pulang ke Banjarmasin, penumpangnya hampir penuh," tandasnya yang balik ke Surabaya, 21 Agustus nanti.

Terpisah Sekretaris DPD Pengurus Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Kalsel, Siti Aisyah mengatakan, masyarakat yang membeli tiket di tempatnya sudah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit.

Dia menambahkan, bila membeli tiket pesawat di tempat mereka, pihaknya bisa membantu mengembalikan uang tiketnya.

"Biasanya calon penumpang beli tiket duluan. Bagusnya, rapid tes dilakukan dua hari sebelum berangkat, sehingga bila reaktif, tiketnya bisa di refund," ujar pemilik Camesa Tour & Travel Banjarmasin ini di Banjar Indah Permai Banjarmasin ini.

Ditambahkan Aisyah, bila beli di travel agen di Kalsel, sudah inklude antara tiket dan biaya rapid tes. Calon penumpang tidak kebingungan mencari tes klinik buat rapid tes.