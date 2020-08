LINK Live Streaming TVOne ILC Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Angkat Tema '75 Tahun Indonesia Maju?'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming TVOne Selasa (18/8/2020), tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi khusus HUT ke-45 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Live Streaming TV One ILC malam ini dapat diakses di website TV One mapun Youtube TV One mulai jam 20.00 WIB.

Dutip dari instagram TVOne, ILC malam ini mengangkat tema '75 Tahun Indonesia Maju'

"75 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di tengah slogan Indonesia Maju berkumandang, muncul barisan oposisi ‘KAMI’ yang berdeklarasi untuk meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan & penyelewengan. Benarkah setelah 75 tahun kita sudah maju?," seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

* 75 Tahun Indonesia Merdeka, Mahfud Sebut Orang Miskin Semakin Sedikit

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pencapaian yang terlihat dari 75 tahun Indonesia merdeka ialah semakin berkurangnya jumlah orang miskin.

"Sekarang berapa orang miskin di Indonesia. Tinggal 12 persen pada akhir pemerintahan Pak SBY. Pada awal pemerintahan Pak Jokowi yang kedua sudah 9,1 persen," kata Mahfud melalui keterangan resmi Kemenko Polhukam yang dikutip dari Kompas. Com, Senin (17/8/2020).

"Terus membaik. Kita kurangi terus. Itu satu capaian yang harus kita syukuri," ujar dia.

Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan demikian, Mahfud meyakini ke depannya Indonesia bisa menjadi negara maju dan makmur.

"Yang menyebabkan banyak orang miskin, banyak orang menderita itu karena masih ada sebagian dari kita ini yang serakah, ingin menguasai sendiri, mengkolusikan kekayaan alam dengan orang lain dan sebagainya," kata Mahfud.