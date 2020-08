JADWAL Lyon vs Bayern Munchen Semifinal Liga Champions: Live SCTV & H2H, Garcia: Kami Underdog

JADWAL Lyon vs Bayern Munchen Semifinal Liga Champions: Live SCTV & H2H, Garcia: Kami Underdog



Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Head to Head Olympique Lyon vs Bayern Munchen pada Semifinal Liga Champions bakal disiarkan langsung SCTV, Kamis (20/8/2020) dini hari WIB.

Live Streaming Lyon vs Bayern Munchen di Semifinal Liga Champions dapat ditonton melalui siaran langsung dan Live Streaming SCTV dan Vidio.com mulai pukul 02.00 WIB.

Laga Semifinal Liga Champions Olympique Lyon vs Bayern Munchen hanya digelar satu leg di Stadion Da Luz, Portugal.

Pemenang laga Lyon vs Bayern Munchen akan bertemu pemenang antara RB Leipzig vs PSG yang berlangsung Rabu (19/8/2020).

• Lyon vs Bayern Munchen Semifinal Liga Champions : Jadwal Live SCTV & H2H, Garcia PD di Laga Reuni

• Prediksi & Head to Head Lyon vs Bayern Munchen, Semifinal Liga Champions Live SCTV

• Jadwal Semifinal Liga Champion Live SCTV, Jerman vs Prancis : RB Leipzig vs PSG, Lyon vs Munchen

Pelatih Olympique Lyon, Rudi Garcia, mengaku percaya diri (PD) mampu meredam laju agresif Bayern Muenchen di Liga Champions.

Olympique Lyon mendapat predikat tim kuda hitam di Liga Champions 2019-2020 karena berhasil menyingkirkan lawan-lawan tangguh.

Lyon, yang berstatus sebagai runner-up Grup G membuat kejutan dengan menyingkirkan juara Serie A musim ini, Juventus, dengan agregat akhir 2-2.

Meski berakhir imbang, Lyon yang berhak melaju ke babak selanjutnya karena unggul agresivitas gol tandang.

Tak sampai di situ saja karena Les Gones, julukan Lyon, baru saja menumbangkan calon kuat juara Liga Champions, Manchester City, di perempat final.

Lyon menang dengan skor 3-1 atas Man City.