Tingkatkan Kinerja, OJK Usulkan BPR HSS dan HST Merger

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - OJK Regional 9 Kalimantan bersama Bank Kalsel melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS), Selasa (18/8/2020).

Selain mengimbau pelajar gemar menabung, tujuan lain kunjungan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) HSS,

"Kami menawarkan agar ada proses merger antara BPR HSS dan BPR HST sehingga akan memberikan potensi bisnis baru untuk BPR Pemkab HSS di Kabupaten HST," ucap Kepala OJK Regional 9, Riza Aulia Ibrahim.

Terkait hal ini, Sekda HSS mengatakan sangat terbuka dan mendukung program dari OJK

berupa keinginan menggerakkan pelajar yang ada di HSS agar menabung di Bank dan guna

memperkuat industri keuangan yaitu BPR yang dimiliki HSS.

OJK Regional 9 dan Bank Kalsel Kunjungi Pemkab HSS (Bank Kalsel)

"Hal tersebut nantinya akan kita teruskan ke pimpinan dalam hal ini Bupati HSS, untuk

selanjutnya didiskusikan secara internal agar lebih intens terkait dengan progress dan kewajiban

maupun hal-hal lain yang harus dipelajari terlebih dahulu," ungkap Sekda HSS.

Pada kesempatan ini Sekda HSS juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada OJK dan Bank Kalsel yang mana sudah memberikan penawaran-penawaran yang memiliki nilai bagus untuk Kabupaten HSS.

Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin juga mengatakan dengan disampaikannya program-program tersebut, pihaknya sebagai bank pembangunan daerah (BPD) Kalsel yang juga salah satu pemegang sahamnya adalah Pemerintah Kabupateb HSS berkomitmen untuk mendukung semua program yang dicanangkan oleh Pemkab HSS.

"Dari sisi teknologi kami juga berkomitmen untuk meningkatkan transaksi non tunai di Kabupaten HSS, seperti kegiatan-kegiatan retribusi dan pembayaran perizinan dengan transaksi non tunai dalam waktu tidak lama lagi sudah bisa dikerjasamakan dengan Kab HSS, guna mendukung pencapaian program Sehati Plus Cinta dari Bupati HSS," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)