Oh My Gost. Enam Rekomendasi Drama Korea di Netflix yang Bisa Ditonton Saat Social Distancing di Rumah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah pandemi seperti ini, tersedia banyak waktu yang dapat kita gunakan agar lebih fokus untuk mencintai diri kita sendiri.

Selain menjaga kesehatan, kita juga bisa memberikan perhatian lebih pada kebahagiaan kita sendiri dengan menikmati tontonan yang menghibur.

Bagi pecinta drama Korea, berikut ini ada rekomendasi drakor seru yang bisa dinikmati selama menjalani social distancing di rumah.

Banjarmasinpost.co.id melansir laman Tribunnewswiki, berikut ini 6 Drama Korea di Netflix yang dapat mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri.

1. It's Okay to Not Be Okay

Serial It's Okay to Not Be Okay juga menunjukkan betapa pentingnya mencintai diri sendiri.

Walaupun memiliki kecantikan yang luar biasa, Ko Mun-yeong (Seo Yea-ji) tetap dihantui oleh omongan ibunya yang mengatakan bahwa ia adalah seorang monster.

Begitu juga Moon Gang-tae (Kim Soo Hyun) yang selalu merasa kebaikannya tidak pernah cuku[.