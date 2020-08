Hadiri Peresmian The Breeze Water Park, Wawali Banjarbaru Sebut Lokasinya Strategis Dekat Bandara

Saat Wakil Wali Kota Banjarbaru menghadiri peresmian The Breeze Water Park Cafe and Gallery di Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru.

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wakil Wali Kota Banjarbaru H Darmawan Jaya menghadiri peresmian The Breeze Water Park Cafe and Gallery di Kota Banjarbaru.

Satu lagi lokasi wisata tempat bersantai bersama keluarga, tempat meeting point hadir di Kota Banjarbaru.

Namanya The Breeze Water Park Cafe and Gallery yang berlokasi tidak jauh dari Bandara Syamsudin Noor. Tempat ini diresmikan pada Senin (17/8/2020) malam.

Selain Wawali Banjarbaru, Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan dan para pejabat SKPD lingkup Kota Banjarbaru juga berhadir.

Wakil Wali Kota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan, bersyukur ada tempat wisata baru di Banjarbaru dan di Kalsel pada umumnya yang bisa menjadi referensi tambahan dan bisa dikujungi oleh warga khususnya di Banjarbaru.

"Tentunya lokasi ini menambah banyak lokasi wisata di Banjarbaru. Dan bisa menjadi tujuan berwisata baik warga Banjarbaru maupun warga Kalsel pada umumnya," kata saat pembukaan.

Wakil Wali Kota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan saat menghadiri peresmian The Brezee Water Park Cafe and Gallery. (Humas Pemko Banjarbaru)

Darmawan juga menyanjung lokasinya yang juga strategis di dekat bandara. Apalagi akan dibangun hotel di tempat itu.

"Kami bersyukur ada yang mengembangkan bisnis di Banjarbaru, tentunya ini bermakna positif untuk Banjarbaru," tambahnya.

Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan juga mensyukuri dengan hadirnya the Breeze Waterpark ini karena menambah lokasi wisata di Kalsel.

"Kita tahu, pengembangan daerah ini belum bergairah karena Covid-19. Karena itu meski di situasi Pandemi ini, dengan dibukanya The Brezeze ini bisa mendongkrak dan meramaiakan wisata daerah kita," katanya.

Saat Wakil Wali Kota Banjarbaru Hadiri peresmian The Breeze Water Park Cafe and Gallery. (Humas Pemko Banjarbaru)

General Manager, The Breeze, Agustin Nur Martina Putri, mengatakan sengaja memilih momen 17 Agustus dalam grand opening atau pembukaan The Breeze Water Park Cafe and Gallery.

"Agar nanti mudah mengingat dan bisa merayakan hari lahir The Breeze Waterpark ini. Kami mengadalkan konsep outdoor. Kita ada paket seperti ke bali-balian., The Breeze ini artinya angin sepoi sepoi yang cocok jadi tempat santai bersama keluarga maupun bersama partner," katanya. (AOL)