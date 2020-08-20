Breaking News:

Liga Champions

Hasil Olympique Lyon Vs Bayern Muenchen- Ke Final Liga Champions, Robert Lewandowski dkk Diadang PSG

Berikut Hasil Olympique Lyon Vs Bayern Muenchen, Robert Lewandowski dkk Diadang PSG di Final Liga Champions.

zoom-inlihat foto Hasil Olympique Lyon Vs Bayern Muenchen- Ke Final Liga Champions, Robert Lewandowski dkk Diadang PSG
AFP/FRANCK FIFE
Para pemain Bayern Muenchen merayakan gol kedua mereka dalam laga semifinal Liga Champions antara Lyon vs Bayern Muenchen di Stadion Jose Alvalade di Lisbon pada 19 Agustus 2020. 

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Bayern Muenchen menang telak 3-0 atas Olympique Lyon pada laga semifinal Liga Champions di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Kamis (20/8/2020) dini hari WIB.

Tiga gol kemenangan Bayern dicetak oleh Serge Gnabry (18', 33'), dan Robert Lewandowski (88').

Hasil Liga Champions ini mengantarkan Die Roten - julukan Bayern Muenchen - ke final Liga Champions 2019-2020.

Mereka akan bertemu dengan Paris Saint-Germain (PSG), yang sebelumnya menyingkirkan RB Leipzig.

LINK Live Streaming Lyon vs Bayern Muenchen Nonton Semifinal Champions League Live TV Online SCTV

Lyon vs Bayern Munchen Semifinal Liga Champions : Peluang Lewandowski dkk Samai Rekor Real Madrid

Laga final PSG vs Bayern dijadwalkan berlangsung di Stadion Da Luz pada Senin (24/8/2020) dini hari WIB.

Jalannnya pertandingan Lyon vs Bayern

Bayern Muenchen berusaha mengambil inisiatif serangan sejak kick-off babak pertama dibunyikan wasit Antonio Lahoz.

Namun, justru Lyon yang memilki peluang lebih dulu lewat situasi counter attack.

Maxence Caqueret mengirim umpan terobosan di antara dua bek Bayern dan diterima dengan baik oleh Memphis Depay.

Dengan bola di kakinya, Depay menggiring bola hingga kotak penalti Bayern dan menempatkan dirinya dalam situasi satu lawan satu dengan Manuel Neuer.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Liga Champions
Final Liga Champions
Olympique Lyon Vs Bayern Muenchen
Lyon Vs Bayern
Robert Lewandowski
PSG
banjarmasinpost.co.id
Berita Terkait :#Liga Champions
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
Video Pilihan
Wanita Tiba-tiba Buka Celana saat Didatangi Polisi ke Rumahnya, Berteriak seakan Hendak Diperkosa
Wanita Tiba-tiba Buka Celana saat Didatangi Polisi ke Rumahnya, Berteriak seakan Hendak Diperkosa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan