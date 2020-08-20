Liga Champions
Hasil Olympique Lyon Vs Bayern Muenchen- Ke Final Liga Champions, Robert Lewandowski dkk Diadang PSG
Berikut Hasil Olympique Lyon Vs Bayern Muenchen, Robert Lewandowski dkk Diadang PSG di Final Liga Champions.
Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Bayern Muenchen menang telak 3-0 atas Olympique Lyon pada laga semifinal Liga Champions di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Kamis (20/8/2020) dini hari WIB.
Tiga gol kemenangan Bayern dicetak oleh Serge Gnabry (18', 33'), dan Robert Lewandowski (88').
Hasil Liga Champions ini mengantarkan Die Roten - julukan Bayern Muenchen - ke final Liga Champions 2019-2020.
Mereka akan bertemu dengan Paris Saint-Germain (PSG), yang sebelumnya menyingkirkan RB Leipzig.
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Laga final PSG vs Bayern dijadwalkan berlangsung di Stadion Da Luz pada Senin (24/8/2020) dini hari WIB.
Jalannnya pertandingan Lyon vs Bayern
Bayern Muenchen berusaha mengambil inisiatif serangan sejak kick-off babak pertama dibunyikan wasit Antonio Lahoz.
Namun, justru Lyon yang memilki peluang lebih dulu lewat situasi counter attack.
Maxence Caqueret mengirim umpan terobosan di antara dua bek Bayern dan diterima dengan baik oleh Memphis Depay.
Dengan bola di kakinya, Depay menggiring bola hingga kotak penalti Bayern dan menempatkan dirinya dalam situasi satu lawan satu dengan Manuel Neuer.
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