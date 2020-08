Reaksi Ibu Soal Video Mirip Adhisty Zara Eks JKT48, Pemain Film Dua Garis Biru Tutup Kolom Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemain film dua garis biru, Adhisty Zara kini jadi trending topic di Twitter Rabu (19/8/2020) malam hingga Kamis (20/8/2020) pagi.

Ibu dari penyanyi sekaligus artis peran Adhisty Zara, Sofia Yulinar angkat bicara perihal viralnya video yang disebut mirip sang anak di media sosial.

Pada unggahan Insta Story lewat akun @mrssaladin, Sofia Yulinar mengatakan keselamatan jiwa dan mental Adhisty Zara yang menjadi utama dalam keadaan seperti ini.

Sofia Yulinar juga meminta kepada masyarakat luas agar tidak langsung menghakimi putrinya.

• Nasib Komedian Senior Nurul Qomar, Mantan DPR RI Kini Jalani 2 Tahun Penjara, Ini Reaksi Keluarga

• Sikap Ahmad Dhani Saat Bertemu Rhoma Irama Disorot, Suami Mulan Jameela Itu Berpose Begini

"Untuk saat ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku. Stop judging, please," tulis Sofia Yulinar, dikutip Kompas.com, Kamis (20/8/2020).

Bahkan, Sofia Yulinar berjanji akan terus bersama dan melindungi Adhisty Zara.

"I'm with her no matter what," tulis Sofia Yulinar melanjutkan.

Diketahui, video yang diduga mirip dengan Adhisty Zara viral di media sosial.

Pada video yang ternyata diambil dari Insta Story tersebut terlihat gadis yang mirip dengan Zara sedang bersantai dengan seorang pria yang diduga kekasihnya, Zaki Pohan.

Terlihat, pria tersebut menyenderkan tubuhnya dipundak sang gadis.