Aksi BTS di teaser Dynamite.BTS "Dynamite" Salib How You Like That Milik BLACKPINK, Pecahkan Rekor YouTube

BANJARMASINPOST.CO.ID - Single terbaru Bangtan Boys alias BTS yang baru saja dirilis mendapatkan respons luar biasa.

Single berjudul Dynamite yang dirilis Jumat (21/8/2020), memecahkan rekor Youtube yang sebelumnya dicetak How You Like That milik BLACKPINK.

dalam tempo 10 jam dirilis, music video Dynamite BTS ini telah ditonton lebih dari 53 juta kali.

Dynamite berbeda dari lagu-lagu sebelumnya yang masih menggunakan bahasa Korea.

Boys Grup bentukan Big Hit Entertaiment itu menggunakan bahasa Inggris pada keseluruhan lagunya.

Dikutip dari Soompi, lagu Dynamite berhasil memecahkan rekor premier di platform YouTube.

Perilisan Dynamite berhasil menarik lebih dari 4 juta penonton di awal penayangannya. MV single ini bahkan langsung menjadi trending di Youtube.





Rekor sebelumnya dipegang oleh BLACKPINK dengan lagu How You Like It yang disaksikan lebih dari 1,6 juta penonton premier YouTube.

Penayangannya terus melesat drastis dalam waktu singkat.

Grup yang beranggotakan RM, V, J-Hope, Jimin, Jin, Suga dan Jungkook ini berhasil meraih 10 juta penonton dalam waktu 21 menit.