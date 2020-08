Usaha Tata Rias Pengantin Lagi Seret, Nana Jahit Masker Sasirangan, Dapat Pesanan Pemko Banjarmasin

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Di tengah sulitnya pelaku bisnis UMKM, ada secercah harapan supaya bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Usaha masker Nana Adiella pun dibeli Pemko Banjarmasin maupun bank dan komunitas.

"Saat usaha saya di rias pengantin masih belum stabil orderannya di tengah pandemi, alhamdulillah ada saja pemasukan dari bisnis bikin masker buat biaya hidup sehari-hari," kata Nana, Jumat (21/8/2020).

Dijelaskan dia, orderan yang diterimanya dari program Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dengan 120.000 lembar masker yang akan dibagikan ke pelaku UMKM.

"Alhamdulillah, bukan hanya saya terbantu, saya juga dibantu membikin masker. Satu penjahit bisa menghasilkan 100 lembar selama dua atau tiga hari," paparnya.

Menurut Nana, masker pesanan Wali Kota Banjarmasin bentuknya sudah ditentukan yakni masker tiga kain beda warna bentuk scuba dengan ukuran panjang 23 sentimeter, lebar 14 dan 9 sentimeter.

Selain Pemko Banjarmasin, lanjut dia, ada juga orderan dari Bank BI, sama dari komunitas mahasiswa.

"Satu lusinnya Rp 100.000. Jadi, harganya hanya Rp 8.000, sasirangan tiga lapis. Tapi kalau yang dari dinas atau instansinya harga maskernya hanya Rp 7.000," ungkapnya.

Untuk yang dijual ke masyarakat, lanjut dia, bentuknya masker two in one dengan bahan Sasirangan dan katun yang aman buat melindungi debu dan virus.

"Bagian bawah ada lubang untuk mengganti tisu," pungkas Nana.

(banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)